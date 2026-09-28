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Odgovarajući kratko sa "da" i "ne", optuženi serijski ubica Trajko Bojkovski na ročištu u ponedeljak u Osnovnom sudu u Kumanovupriznao je da je počinio tri od četiri ubistva koja mu se stavljaju na teret, preneo je portal "Kumanovski muabeti".

Na predlog tužilaštva, kao veštak je najpre svedočio prof. dr Stojan Bajraktarov, specijalista psihijatar i forenzički psihijatar, koji je izradio stručni nalaz o stanju optuženog Bojkovskog. Prema njegovom nalazu, optuženom nije potreban tumač i razume makedonski jezik, ali ima ograničen fond reči kao posledicu emocionalne zapostavljenosti, zbog čega daje kratke odgovore.

Prema nalazu, reč je o osobi sa ograničenim intelektualnim sposobnostima, koje se nalaze na granici između lake i normalne intelektualne sposobnosti.

Na pitanje da li je kod Bojkovskog utvrđeno duševno oboljenje ili stanje zbog kojeg bi trebalo da bude upućen u psihijatrijsku ustanovu, veštak je rekao da takva bolest ili stanje nisu utvrđeni i da nema osnova za psihijatrijsko lečenje. Prema njegovim rečima, optuženi bi trebalo da bude upućen u kaznenu ustanovu.

- U početku je odgovarao kratkim odgovorima, međutim, kasnije je davao i opise određenih radnji. Na primer, znao je da opiše događaj kada je pobegao iz Slobotkine kuće jer je naišao beli automobil. Znao je da njen sin ima beli automobil, pa je pretpostavio da je to njen sin, uplašio se i pobegao - objasnio je dr Bajraktarov.

Nakon što je sud, na osnovu iskaza veštaka, odlučio da Bojkovskom nije potrebno stručno lice tokom sudskog postupka, pitanja su mu, uz saglasnost advokata, postavljana direktno.

Odgovarajući kratko sa "da" i "ne", Bojkovski je rekao da je počinio tri ubistva, ali je na pitanja tužioca Lapea davao zbunjujuće odgovore kada je trebalo da navede koje je žene ubio, a koje nije.

Ubistva motivisana nekfrofilijom



Prema rečima tužioca Ljubomira Lapea, ubistva su navodno bila motivisana nekrofilijom, odnosno željom optuženog da opšti sa preminulim ženama.

- Na osnovu sudsko-psihijatrijskog veštačenja, u korelaciji sa obdukcionim nalazima Instituta za sudsku medicinu u Skoplju, biće utvrđeni posebni motivi koji su postojali i bili pokretačka snaga optuženog da izvrši krivična dela. Biće saslušane i preživele žrtve pokušaja ubistva, a iz svih dokaza kao jedne dokazne celine, bez sumnje će se utvrditi da je Trajče, sa namerom da zadovolji svoje polne strasti prema mrtvim ženskim telima, koristeći okolnosti koje su mu odranije bile poznate, odnosno da su pokojnice bile same, nemoćne, najčešće stare i spavale, ulazio u njihove kuće i fizički ih napadao, udarao i davio, a nakon što bi ih usmrtio, svojim polnim organom vršio penetraciju u polni organ sada već pokojnih žrtava - rekao je tužilac Ljubomir Lape, pa dodao:

- U konkretnom slučaju smatram da je pravna kvalifikacija odgovarajuća, s obzirom na to da su u radnjama optuženog sadržani brojni kvalifikatorni elementi, ali je nekrofilija dominantan motiv u izvršenju krivičnih dela - dodao je tužilac.