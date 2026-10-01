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Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB) Severne Makedonije saopštila je danas da se vodi istraga zbog širenja ruske propagande na internetu.

Kako se navodu u saopštenju, u okviru zajednički koordinisanih aktivnosti ANB, Ministarstva unutrašnjih poslova i Državog tužilaštva Severne Makedonje 18. septembra "preduzete su istražne radnje protiv makedonskog državljanina povezanog sa stranim faktorima koji su tvorci propagandnog aparata sa mrežom portala integrisanih u makedonski medijski prostor".

Ističe se da je zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela "izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti", "odavanje službene tajne" i "širenje rasističkog i ksenofobičnog materijala putem računarskog sistema" izvršen pretres u njegovom domu prilikom kojeg su pronađeni i oduzeti predmeti koji su trenutno predmet dodatnog veštačenja.

- Pravi akteri ove propagandne mreže, koja služi ruskim interesima, kriju se iza kloniranih pseudo-portala registrovanih na makedonskim internet domenima. Preko ovih pseudo-portala šire lažne vesti, dezinformacije i preoblikuju narativi o aktuelnim događajima, čime se potkopava poverenje u institucije i podstiče etnička i nacionalna mržnja i netolerancija - ističe ANB.

Prema toj agenciji, te aktivnosti predstavljaju nastavak prethodno osujećenih proruskih hibridnih aktivnosti makedonskog državljanina, povezanog sa ovim propagandnim mrežama, za koga je bila podneta krivična prijava za krivično delo "širenje rasističkog i ksenofobičnog materijala putem računarskog sistema".

- Agencija će, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti da preduzima aktivnosti usmerene na otkrivanje i sprečavanje subverzivno-propagandnih aktivnosti preko mreže portala povezanih sa regionalnim proruskim političkim strukturama, koje direktno podrivaju strateške evrointegracione procese zemlje - ističe se.