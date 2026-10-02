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Tužilački tim na suđenju za požar u diskoteci "Puls" dostavio je danas negativno mišljenje i zatražio da se odbije zahtev vlasnika tog kluba Dejana Jovanova za puštanje na slobodu uz jemstvo.

U zahtevu je traženo od suda da tuženom odredi meru garancije u ukupnom iznosu 12.042.932 denara, odonsno 195.820 evra, koja se sastoji u stavljanju hipoteke na nepokretnosti, saopštio je Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju.

Prema tužilaštvu, prilikom odlučivanja, Sud bi trebalo posebno da ceni činjenicu da je izjavu kojom daje saglasnost da se ponuđena imovina da kao zalog dao okrivljeni Dejan Jovanov iako je bio svestan da je deo ponuđene nepokretnosti predmet izvršenja i da ne može biti stavljen pod hipoteku, a kamoli unovčen.

"Pored toga, ponuđene nekretnine se u velikoj meri sastoje od pomoćnih prostorija, zgrada, šupa, štala, koje su ranije bile nelegalne građevine i tu imovinu, u slučaju potrebe, biće izuzetno teško konvertovati u gotovinu, a svakako ne u iznosu na koji je procenjena", navodi skopsko tužilažtvo.

1/16 Vidi galeriju Godišnjica obeležavanja požara u diskoteci Puls u Kočanima u kome je stradalo 63 mladih Foto: Kurir

Suđenje za požar u diskoteci "Puls", u kojem skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i tri pravna lica za "teška dela protiv opšte sigurnosti", počelo je 19. novembra 2025. u sudnici zatvora "Idrizovo" u Skoplju.

Na optuženičkoj klupi su stvarni i formalni vlasnici diskoteke "Puls", menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici.

1/14 Vidi galeriju Jezive fotografije diskoteke Puls u Kočanima gde je izbio požar koji je odneo 62 žrtve Foto: screenshot Instagram/skopje1mk

Požar se desio u nedelju, 16. marta 2025. u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a, prema istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.