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Petnaestogodišnji dečak ranjen je u stomak nakon što je, kako se sumnja, njegov vršnjak slučajno ispalio hitac iz pištolja u selu Bogovinje u Severnoj Makedoniji.

Iz tetovske bolnice u subotu popodne obavestili su policiju da je kod njih primljen dečak sa prostrelnom ranom u stomaku.

Nakon incidenta, u policijsku stanicu u Tetovu sami su se javili 42-godišnji S. M. i njegov 16-godišnji sin, obojica iz sela Bogovinje. Tom prilikom predali su pištolj sa jednim praznim okvirom.

Prema izjavi oca, incident se dogodio oko 13.45 časova, kada je iz pištolja koji je nosio njegov maloletni sin, usled nepažnje, ispaljen jedan metak.

Na mestu događaja obavljen je uviđaj u prisustvu javnog tužioca iz Osnovnog javnog tužilaštva u Tetovu i predstavnika Centra za socijalni rad.

Maloletnik je zadržan radi daljeg postupka, a policija preduzima mere kako bi se slučaj u potpunosti rasvetlio. Nakon toga biće podneta odgovarajuća prijava.

(Kurir.rs/Slobodenpečat)

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