ZAEV REKAO, PA POREKAO: Nema datuma početka pregovora sa EU, ali nema ni vanrednih izbora!

Premijer Severne Makedonije i lider SDSM Zoran Zaev izjavio je da neće biti prevremenih parlamentarnih izbora i najavio rekonstruciju vlade, koja će biti završena do kraja juna.

Nakon sednice Centralnog odbora SDSM koja je održana u Ohridu, Zaev je rekao da je najviše partijsko telo odlučilo da se nastavi sa procesom rekonstrucije Vlade i najavio da će biti smenjeno najviše osam ministara i više od 20 direktora javnih institucija.

"Vraćamo se rekonstrukciji i biće promenjeno ne više od osam ministara, što je jedna trećina vlade. Verujem da ću do kraja sedmice moći da saopštim imena novih i onih koji se menjaju, da bi parlament već početkom naredne sedmice mogao da diskutuje i odlučuje o njima. Paralelno sa odlukama o novim ministrima i zamenicima sledi i razrešenje više od 20 direktora državnih institicija i imenovanje novih. Očekujem da do kraja meseca zavšimo sa formalnostima rekonstrukcije vlade", rekao je premijer Severne Makedonije.

Zaev je istakao da se na rekonstrukciju ide nakon što su dobijena uveravanja da će Severna Makedonija konačno u oktobru dobiti datum za početak pregovora sa EU, pa je važno da vlada u punom kapacitetu produži sa reformama.

"Dva ili tri meseca (odlaganja dobijanja datuma) nisu toliko važna. Drago mi je da je i Bundestag to preko poslanika potvrdio. Sve to nas od nas zahteva da skratimo vreme za bilo koje političke promene i da donesemo odluke koje su najcelishodnije za državu i građane, a to je da se završe promene“, rekao je Zaev.

Na sednici Centralnog odbora SDSM izabano je 16 novih članova Izvršnog odbora vladajuće stranke, ali nisu birani potpredsednici koji razrešeni na prethodnoj sednici.

Foto: EPA

