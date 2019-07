AMERIKA RATIFIKOVALA PROTOKOL O ULASKU SEVERNE MAKEDONIJE U NATO: Do sada zeleno svetlo dala 21 država Alijanse

Ratifikaciju protokola objavili su zajednički na fejsbuku ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov i v.d. pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filip Riker, koji trenutno boravi u poseti toj zemlji.

Sledeći korak do konačne ratifikacije Protokola od strane SAD je njegovo usvajanje u Senatu.

Zeleno svetlo za prijem Severne Makedonije u NATO do sada je dala 21 država-članica Alijanse, od ukupno 29. Očekuje se da do decembra to učini i ostalih osam država-članica, čime bi Severna Makedonija oficijelno postala 30. članica NATO.

Riker je danas na zajedničkoj konferenciji za medije sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim izjavio da očekuje da Severna Makedonija postane punopravna članica na Samitu NATO u Londonu u decembru ove godine.

