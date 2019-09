NIŠTA OD DOGOVORA ZAEVA I MICKOSKOG: Posle 7 sati razgovora, afera REKET ostaje kamen spoticanja

Makedonski mediji navode da je jučerašnji sastanak dva lidera trajao sedam sati, ali da oni nisu uspeli da se dogovore oko ključnih razmimoilaženja oko Specijalnog tužilaštva i Zakona o javnom tužilaštvu u Severnoj Makedoniji.

Lider opozicionog VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski optužio je makedonskog premijera Zaeva da je njegov plan da se ne postigne dogovor.

"On želi kontrolu tužilaštva, a to zahteva kako ne bi odgovarao za aferu 'Reket'. Eto, zato nemamo dogovor", izjavio je danas na stranačkoj konferenciji za medije Mickoski. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da on misli da afera "Reket" vodi direktno do lidera VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskog.

U Severnoj Makedoniji vlast i opozicija duže vreme pokušavaju da se dogovore o novom Zakonu o javnom tužilaštvu, kojim bi trebalo da se razreši i budući status Specijalnog tužilaštva, formiranog 2015. godine za procesuiranje prisluškivanih razgovora iz vremena vladavine bivšeg premijera Nikole Gruevskog.

Situacija se zakomplikovala kada je italijanski list La Veritas objavio prisluškivane razgovore u aferi "Reket" o iznudi novca, u kome je sada osumnjičena i pritvorena i šefica Specijalnog tužilaštva Katica Janeva.

Makedonska opozicija optužuje vlast da odugovlači "slučaj Reket", upravo zbog umešanosti funkcionera vladajućeg Socijaldemokratskog saveza premijera Zaeva, dok vlast smatra da je taj slučaj dokaz o vladavini prava u toj zemlji, te da niko nije iznad zakona.

