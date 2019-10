PENDAROVSKI UPOZORAVA EU: Ako ne otpočnete pregovore sa nama gubite verodostojnost! Mi smo i ime države promenili zbog vas!

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski upozorio je Evropsku uniju da će, ako ne dođe do početka pristupnih pregovora sa njegovom zemljom, Unija izgubiti na verodostojnosti.

Pendarovski je, u intervjuu bečkom dnevniku "Prese", kazao da je njegova zemlja promenila i svoje ime da bi dobila pristupne pregovore.

"To do sada nijedna zemlja kandidat nije učinila", poručio je on.

Ukoliko pristupni pregovori budu dalje odlagani, EU će izgubiti na verodostojnosti i, kako kaže Pendarovski, evroentuzijazam će drastično biti smanjen.

"Građani su nas pitali zašto moramo da menjamo ime naše zemlje. Mi smo im rekli - kako bismo mogli postati deo EU. Ispunili smo sve. Sada građani pitaju zašto ponovo dolazi do odlaganja", preneo je Pendarovski.

Kazao je da narednih meseci očekuje i pristupanje Severne Makedonije NATO-u.

Govoreći o migrantima, Pendarovski je kazao da u njegovoj državi, koja se nalazi na balkanskoj ruti, nije primećeno nikakvo povećanje talasa migranata iz Turske.

"Do sada nismo uočili značajan rast broja migranata", istakao je on.

Rekao je da je uvek moguće da izbeglice žele iz Grčke da koriste rutu preko Severne Makedonije, kako bi došli do severnijih zemalja EU.

Ali, kako objašnjava, aktuelna situacija nije ni približno uporedva sa 2015. i 2016. godinom, kada je milion ljudi prošlo kroz Severnu Makedoniju.

