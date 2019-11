ZAEV VERUJE DA ĆE GRUEVSKI IPAK U ZATVOR IAKO JE POBEGAO: Svet je globalno selo, niko ne može da pobegne od kazne!

"Svet je 'globalno selo', niko ne može da pobegne od kazne, od svoje odgovornosti. Verujem da ćemo veoma brzo doživeti trenutak kada će svako osuđen izdržavati kaznu, te i Nikola Gruevski", rekao je Zaev.

Gruevski je pobegao iz Severne Makedonije da bi izbegao izdržavanje kazne od dve godine zatvora, na koju je pravosnažno osuđen u slučaju "Tenk" - nezakonite nabavke oklopljenog "mercedesa" za sebe, dok je bio premijer.

Govoreći o tome kako je Gruevski pobegao, Zaev je rekao da se to desilo "jer je Nikola Gruevski bio slobodan građanin, sve do trenutka dok sud (11. novembra) nije izdao naredjenje za njegovo podvodjenej na izdržavanje kazne, ali dan ranije on je napustio zemlju", rekao je Zaev.

foto: EPA / Georgi Licovski

Osuđeni bivši premijer je novembra prošle godine uz pomoć mađarskih diplomata, preko Albanije, Crne Gore i Srbije, pobegao u Budimpeštu, gde je dobio politički azil.

Istražni organi i tužilaštvo Severne Makedonije još nisu utvrdili i objavili kako je to uradio.

Krivični suda Skoplja je u petak, 9. novembra prošle godine, kasno popodne odbacio žalbu Gruevskog i potvrdio rešenje o izdržavanju zatvorske kazne.

Kada je nestao, poternica je raspisana tek u ponedeljak, 12. novembra, takodje popodne, a Gruevski je 13. novembra na Fejsbuku objavio da je u Budimpešti.

Foto: AP

