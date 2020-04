MAKEDONIJA UBLAŽAVA RESTRIKCIJE: Policijski čas od 19 sati, i od subote u 15 časova do ponedeljka u 5

Policijski čas će radnim danima počinjati tri sata kasnije - u 19 sati (umesto u 16) i trajaće do 5 časova narednog dana, dok će vikendom kretanje svim građanima biti ograničeno od subote u 15 sati do ponedeljka u 5.

Po nekoliko sati skraćeno je i ograničenje kretanja starijima od 67 godina i mlađima od 18 godina koji su do sada imali po dva sata dnevno radnima danima.

Starijima od 67 godina biće dozvoljeno kretanje radnim danima od 5 do 12, a subotom od 5 do 11, dok će mlađi od 18 godina radnim danima moći da izlaze od 13 do 19 radnim danima, a subotom od 12 do 15 časova.

