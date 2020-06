MI SMO BALKANSKI VUHAN: Lider VMRO-DPMNE brutalno analizirao stanje u Makedoniji

"U situaciji kada je uključen politički kalkulator za brojanje novoinficiranih, i da bi se normalno delovalo, a ne da se realno testira, svaka pogrešna odluka će se vratiti kao bumerang sa većim problemima nego ranije. I više nismo u ćorsokaku zbog glavnih ambicija Zaeva, Spasovskog u karijeri ili diktata Komisije, ali zemlja se kreće jednosmernom ulicom, na suprotnoj strani od smera pokreta. Sve zemlje oko nas su izašle u pobedu iz krize, a mi se pretvaramo u balkanski Vuhan sa brojevima kao na samom početku svetske pandemije. Ja nisam lekar i nisam medicinski profesionalac, dozvoliću stručnjacima i profesionalcima da razrade ostalo, ali podjednako sam zabrinut za ono što se dešava u ekonomiji. Za nas je zaista zastrašujući pad", rekao je Mickoski.

Spomenuo je nekoliko pokazatelja koji su, prema njegovim rečima, ključni za budućnost makedonske ekonomije, ali i za budućnost realnog sektora.

"Naime, juče je Državni zavod za statistiku objavio pokazatelj, odnosno parametar koji određuje rast BDP-a u prvom kvartalu. Da li se sećate kada su nas Zaev, Spasovski, Carovska, Angelovska uverili da blistamo, da se ekonomija praktično urušava? Pa, jučerašnji podaci to sve demantuju, ali demantuju na brutalan način. Naime, katastrofalno nizak rast makedonske ekonomije u prvom kvartalu iznosi nešto više od nule ili 0,2%. A kakav je slučaj u okolini i kakav je slučaj sa ostalim balkanskim zemljama? Naime, susedna Srbija ostvarila je rast od 5%, a slede Turska sa 4,5%, Hrvatska sa 0,4%, a susedna Bugarska sa 1,2%. A svi oni koji imaju nekoliko puta više BDP-a od nas u prvom kvartalu poriču ono što je Zoran Zaev rekao u parlamentu prilikom predaje mesta premijera, odnosno premijera, i sve ono što su resorni ministri dalje spomenuli da blistamo i da je naša ekonomija na dobrom putu. Ali drugi pokazatelj koji je takođe zabrinjavajući i koji se može dogoditi prvi put u nekoliko godina je pad, dramatičan pad izvoza u prva četiri meseca godine, a većina se to oseća praktično u četvrtom mesecu ili aprilu. Naime, pad je u aprilu bio 60% izvoza. Ponovit ću da je makedonska ekonomija ovog aprila uspela da izvozi robu za 60% manje u poređenju sa aprilom 2019. godine, a u prva četiri meseca počev od 1. januara do 30. aprila makedonska ekonomija je uspela da izveze 21,5% manje robe u poređenju sa istim periodom u 2019. godini. Ponoviću da je u prva četiri mjeseca 2020. makedonska ekonomija uspjela izvesti 21,5% manje od onog u istom periodu 2019. godine", rekao je Mickoski.

Neću spominjati, dodao je, da je situacija u realnom sektoru katastrofalna.

"Neću spominjati da je situacija u privredi i u privredi katastrofalna. U stvari, to kažu vlasti u privrednim komorama. Jedino što mi preostaje je da tražim od Vlade da prevaziđe sebe, da pobedi primitivizam koji ih okružuje. Neka nastave sa merama za pomoć realnom sektoru i privredi, a ne do kraja maja. Da ih nastavimo tokom juna, meseca jula i meseca avgusta, jer realnom sektoru to treba. Samo zdrav realni sektor značit će zdravu makedonsku ekonomiju", rekao je lider VMRO-DPMNE.

