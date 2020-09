NOVINARSKA EKIPA NAPADNUTA NA PROTESTU OPOZICIJE U SKOPLJU: Dopisnica Al džazire objavila snimak napadača (VIDEO)

Skopska novinarka je napadača prijavila policiji, koja ga je privela i najavila da će podneti prijavu.

Smilevska je objavila i dva snimka, na kojem je snimljen napadač.

"Dečko na prvom videu, kojeg prijavljujem policajcu, napao me sa kolegom Jordeom i izbio mi mikrofon dok sam snimala izjavu, prethodno me pitajući da li sam iz Al Džazire i to je bio povod za napad. Na drugom se čuje kako mikrofon pada", napisala je Smilevska.

Udruženje novinara Makedonije (ZNM) i Samostalni sindikat novinara i medijskih radnika (SSNM) osudili su napad na ekipu Al Džazire i zatražili od Ministarstva unjutrašnjih poslova da sankcionišu napadača.

