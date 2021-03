PENDAROVSKI: Hvala Srbiji, ali ovo je sramota za našu državu

Posle sednice Saveta za bezbednost o pandemiji, on je rekao da je ministar zdravlja obavestio da imunizacija počinje sutra i da je zatražio da nadležni to organizuju u najboljem redu i da se obimna operacija produži do potpune imunizacije stanovništvu.

"Prekida u tom procesu jednostavno ne sme biti. To ne tražim samo ja. Verujem da prenosim osećanja ogromne većine makedonskih građana koji su nezadovoljni onim što smo na tom planu uradili do sada. Slike koje smo gledali prethodni vikend iz susedne Srbije to najbolje ilustruju i jednostavno ne smeju da se ponove. Zahvalnost Srbiji razume se, ali je to sramota za našu državu", rekao je Pendarovski.

Predsednik Severne Makedonije je istakao da je na sednici Saveta bezbednosti ocenjeno da zemlja prolazi kroz najkritičniju fazu pandemije kovida, ali je istakao da država ne sme da dozvoli da nijedan građanin ne bude primljen u bolnicu.

"Ministar (zdravlja Venko) Filipče me je uverio da se takvo nešto nije desilo, niti da će se desiti", rekao je Pendarovski i apelovao na privatne zdravstvene ustanove da svoje usluge učine dostupnim osobama zaraženim korona virusom.

