PRVI POSLE 19 GODINA: U Severnoj Makedaniji počeo popis stanovništva, trajaće do kraja septembra

Terenski popis trajaće do 30. septembra, do kada će biti omogućeno i samopopisivanje dijaspore preko interneta, koje je počelo 1. marta. U dijaspori je do sada popisana oko 191.000 gradjana.

Popis je prvobitno bio planiran za april ove godine, ali je odložen za septembar zbog pandemije dogovorom najvećih parlamentarnih stranaka.

Predstavnici vlasti su istakli da će popis biti bezbedan i da će biti poštovani zdravstveni antikovid protokoli i da ne postoji nikakva šansa za širenje virusa, u šta je opozicija izrazila sumnju.

Direktor Državnog zavoda za statistiku Apostol Simovski je rekao da su popisivači upoznati sa strogim i preciznim protokolom i da tačno znaju kako da se ponašaju.

Svim popisvačima su, istakao je, podeljene KN95 maske i sredstva za dezinfekciju, a proporučeno je da se, ukoliko postoje uslovi, koristi svaka mogućnost za popisivanje na otvorenom, u dvorištu, na verandi, na terasi.

"Dve trećine naših popisivača su vakcinisani, a građani koji ne žele da prime nevakcinisane imaće mogućnost da traže vakcinisane", rekao je Simovski i pozvao građane da otvore vrata poisvačima i da se popišu.

U Severnoj Makedoniji poslednji popis je napravljen u prvoj polovini novembra 2002. godine, a popis koji je trebalo da bude 2011. godine započet je i prekinut dogovorom tadašnjih vladajućih partija, makedonske VMRO DPMNE i albanske DUI.

Prema tom poslednjem popisu, u Severnoj Makedoniji je živelo 2.022.547 stanovnika, u 564.296 domaćinstava i 698.143 stanova. U Skoplju je tada živelo 506.926 građana.

