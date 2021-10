VMRO DPMNE PROGLASIO POBEDU Opoziciona stranka tvrdi da su na korak do pobede na izborima u Makedoniji, vladajući SDSM to ne misli

Na konferenciji za novinare koju je sazvao u nedelju kasno uveče, on je rekao da je VMRO DPMNE u većem broju opština znatno bolja od konkurentske SDSM i da će pobediti u drugom krugu.

"Ovo nije finalna pobeda, ali ovo je prvi korak do nje. Dosta je bilo podela, konflikta, apatije, kriminala, korupcije“, rekao je Mickoski.

Generalni sekretar vladajućeg SDSM Ljupčo Nikolovski rekao je da je ta partija pobedila u prvom krugu ili ulazi u drugi krug više od 25 opština Severne Makedonije, istučuči da gradonačelnik Skoplja i kadidat SDSM Petre Šilegov vodi i da će ponovo biti gradonačelnik.

"SDSM do ovog trenutka pobeđuje ili ima sigurno vođstvo u 27 do 28 opština“, rekao je on na konferenciji za novinare.

Nikolovski nije precizirao u koliko je opština SDSM pobedio u prvom krugu, ali je političkom suparniku lideru VMRO DPMNE Hristijalnu Mickoskom, povodom proslava pobede u nekoliko opština poručio da "zakoči, jer lokalni izbori imaju i drugi krug“.

Najveća partija Albanaca DUI proglasila je pobedu u tri opštine i prolazak u drugi kruug u 13 opština, dok je koalicija koalicija Alijansa za Albance – Alternativa proglasila pobedu u dva grada, kao i da u pet opština njihovi kadidati za gradonačelnike idu u drugi krug.

U Severnoj Makedoniji je u nedelju održan prvi krug lokalnih izbora na kojima su građani birali gradonačelnike i odbornike u 80 opština i Gradu Skoplju.

Drugi krug izbora, tamo gde nije izabran gradonačelnik ili na izbore nije izašla trećina birača će biti održan za dve sedmice, 31. oktobra.

Na prethodnim lokalnim izborima VMRO DPMNE je osvojila pet opština u Severnoj Makedoniji, a glavni konkurent, vladajući SDSM, 53 opštine. Najveća albanska partija trenutno upravlja sa 10 opština.

Kurir.rs/Beta