TUGA U SKOPLJU: Umrla 16-godišnja devojčica od kovida! Lekari bili nemoćni!

Kako se navodi, mlada pacijentkinja iz tetovskog sela Siričino bila je "izuzetno težak slučaj, kiseonički zavisna i sa teškom kovid pneumonijom" i nije bila vakcinisana.

"Tokom hospitalizacije je potvrđena i plućna tromboembolija. U toku lečenja dolazi do progresivnog pogoršanja respiratorne funkcije. Lečena je multidisciplinarno zbog razvijenih komplikacija, a juče je došlo do dramatičnog pogoršanja vitalnih parametara, što je dovelo do plućne embolije", navodi se saopštenju.

Ta kovid pacijentkina je u skopsku infektivnu kliniku je sa mnogo teškom kliničkom slikom dovezena iz bolnce u Tetovu, gde je bila hospitalizivana od 21. do 23. oktobra, a prethodno je devet dana bila lečena u kućnim uslovima.

To je druga najmladja žrtva korona virusa u Severnoj Makedoniji od početka pandemije. Najmladja je 15-togodišnja devojka iz tetovskog sela Selce koja je umrla 1. septembra u Infektivnoj klinici u Skoplju.

Kurir.rs / Beta, Foto: EPA / Georgi Licovski