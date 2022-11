PREDSEDNIK NEMAČKE U SKOPLJU: Ako hoćete da produžite put ka EU, odlučite da li ćete uvesti Bugare u Ustav

Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer poručio je danas tokom posete Skoplju da je Severna Makedonija pred važnom odlukom: da li će uvođenjem Bugara u Ustav produžiti put ka članstvu u Evropskoj uniji.

"Vaša zemlja se nalazi pred važnom odlukom: da li će, kroz predstojeću promenu Ustava, otvoriti put za otvaranje poglavlja u pojedinačnim oblastima kao što su ekonomska politika ili vladavina prava", rekao je Štajnmajer na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim.

Ilustracija foto: Shutterstock

Nemački predsednik je rekao da je svestan da je Severna Makedonija imala teškoća na putu ka EU i da je poverenje ljudi u EU "opterećeno Prespanskim sporazumom" s Grčkom, o promeni naziva države, koji je ocenio kao upečatljiv primer da se dugogodišnje razlike mogu prevazići ako postoji politička volja na obe strane.

Štajnmajer je pozdravio i pragmatičnu spremnost Skoplja na kompromis radi jačanja dobrosusedskih odnosa sa Bugarskom i ukazao da je uveren da će se taj stav na kraju isplatiti.

"Moja molba je: Ne gubite dugoročni cilj koji je težnja već 17 godina - ulazak u EU. Siguran sam da put ka Evropi vredi i da je sledeći težak korak vredan toga", rekao je nemački predsednik koji je danas doputovao u dvodnevnu posetu Severnoj Makedoniji.

Za ustavne izmene radi uvodjenja Bugara u Ustav, što je uslov za početak druge faze pregovora sa EU i otvaranje poglavlja, potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, koja sada ne postoji zbog portivljenja naveće makedonske opzicione partije VMRO DPMNE.

Predsednik Severne Makdonije je tu partiju pozvao da podrži ustavne promene, ako je tačno to što opozicija izjavljuje: da nije sporan sadržaj predloga da se Bugari uključe u preambulu i ako opozicija zaista podržava evropske integracije.

"Zašto to ne biste završili sada? Ako se 30 godina svi slažemo da imamo apsolutni konsenzus o članstvu u EU, a prethodno i u NATO-u, a nikada ranije nisam čuo drugačiji stav - govorim o najvećoj opozicionoj stranci, mislim da bi to trebalo da završimo što pre. To je u interesu države i naroda. Nije bitno ko je na vlasti", rekao je Pendarovski.

foto: EPA / ADEK PIETRUSZKA

Predsednik Severne Makedonije je izrazio uverenje da će njegova zemlja, ako se pregovarački proces sa EU ne zasniva pretežno na istoriji, i ako bude zasnovan na stvarnim evropskim kriterijumima i vrednostima, završiti te pregovore u rekordnom roku.

"Uveravam vas to zato što znam stepen spremnosti moje zemlje u pogledu evropskih integracija - za ove pregovore smo se pripremali 17 godina, to je najduži period priprema bilo koje zemlje u istoriji EU. Mi smo najbolje pripremljeni kandidat za članstvo u istoriji EU. Timovi za svako poglavlje napravljeni su još pre deceniju i po", rekao je Pendarovski na zajedničkoj konferenciji za novinare s nemačkim predsednikom Frank-Valter Štajnmajerom.

(Kurir.rs/Beta)