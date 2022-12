DOBRA VEST ZA GRAĐANE SEVERNE MAKEDONIJE: Od 1. januara niže cene struje! Bez uračunatog PDV

Regulatorna komisija za energetiku (RKE) Severne Makedonije objavila je danas da će od 1. januara cena električne energije za najveći deo domaćinstava biti snižena, kako ne bi osetili povećanje poreza na dodatu vrednost (PDV).

"Da građani ne bi osetili efekat povećanja PDV-a snizili smo cene u prvom i drugom bloku, gde je najveći deo domaćinstava.

Struja za domaćinstva u prvom bloku od 1. januara se smanjuje za 4,11 odsto, a za drugi blok 2,95 odsto, dok poskupljuje potrošnja u trećem bloku za 0,85 odsto i četvrtom za 7,65 odsto", rekao je predsednik RKE Marko Bislimoski na konferenciji za novinare.

Kako je istakao, 99,2 odsto domaćinstava u Severnoj Makedoniji će imaće snižene cene struje i mrežarine i tako će im biti kompenzovano povećanje PDV za pet odsto od početka naredne godine.

"Podaci RKE pokazuju da je potrošnja 99,2 odsto od 600.000 domaćinstava u prvom, drugom i trećem bloku, od čega je između 55 i 60 odsto potpuno u prvom bloku, 21 do 22 odsto u drugom, a ostali su u trećem. Za domaćinstva koja će biti u prva tri bloka povećanje PDV-a gotovo da neće imati uticaja", rekao je Bislimoski.

Ako nastave da štede, istakao je, veoma mali procenat će imati povećane troškove električne energije. ;Ovim našim odlukama cena prenosa električne energije je smanjena za 8,66 odsto, a distribucije za 19,54 odsto", rekao je Bislimoski.

To je, istakao je, dodatna pomoć za kompanije koje su na slobodnom tržištu električne energije, jer su im troškovi za mrežarinu smanjuje za skoro 20 procenata.

Prema njegovim rečima, ukupna cena električne energije za male potrošače, gde su ukalkulisani i energija i mrežarina, od 1. januara biće smanjena za 20,15 procenata.

"Ova cena će se primenjivati za 70.000 kompanija, koje su se u prethodnom periodu suočavale sa povećanim troškovima za struju. To su male i mikro kompanije, mali dućani, frizerski saloni, mali kafići, kompanije kojima treba ova pomoć", rekao je predsednik RKE Severne Makedonije.

Regulatorna komisija za energetiku Severne Makedonije je 1. jula uvela četiri blok tarife kako bi se poslao signal za racionalno korišćenje električne energije.

Prvi blok je za potrošnju do 210 kilovat-časova, drugi je od 211 do 630, treći je u rasponu od 631 do 1.050, a četvrti je iznad 1.050 kilivat-časova, a većina građana je u prva dva bloka.

