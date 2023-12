ROBIJAŠ PRETI VANJINIM (14) UBICAMA IZ ZATVORA: "AKO VAS DOVEDU..." Andonov ima sliku sa organizatorom zločina, ali SAD JE POLUDEO

Za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Panče Žežovskog, trojica osumnjičenih počinioca već se nalaze u istražnom zatvoru u Šutki, gde će prvo biti zadržani 48 sati, a nakon što krivična prijava bude podneta, biće određena nova mera pritvora.

Pre nego što su ubice stigle u zatvor stigla im je poruka od robijaša Gorana Andonova - Ćoseto.

"Ako vas samo dovedu, imaćete najbolju presudu!", poručio im je Goran Andonov Ćoseto, prenosi Faktor.mk. Ali da šok bude još veći, Andonov na svom Fejsbuk profilu ima fotografije sa Ljupčomom Paleskim-Palčom koji je glavni osumnjičeni za ubistvo Vanje.

foto: MUP Severne Makedonije, Shutterstock

On je kako su preneli makedonski mediji u bekstvu, a kako se saznaje on je prvo otišao u Beograd, pa zatim u Bugarsku.

Ko je još osumnjičen za jeziv zločin?

Velibor Manev, jedan je od trojice uhapšenih zbog ubistva devojčice Vanje Đorđevske (14). On je prvi osumnjičeni koji je doveden u sud, a na pitanje portala "Skopje1" i prisutnih sa strane: 'Da li je ubio Vanju', on je negirao. On je ćutao na pitanja u vezi sa njegovom krivicom i priznanjem. Ovo je jedini osumnjičeni koji je uveden u zgradu sa parkinga suda.

Organizator... Ljupčo Palevski sa Manevim foto: Skoplje1

Manev je bio prijatelj sa Ljupčomom Paleskim-Palčom koji je takođe jedan od osumnjičenih. On je navodno davao informacije o planiranju i izvršenju otmica, a kasnije i ubistava Vanje i Panče Žežovskog. Osumnjičeni su još Bore Videvski kao i Vlatko Kekišev, kao i otac devojčice.

(Kurir.rs / Faktor.mk, Mondo)