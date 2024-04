STEVO I GORDANA IMAJU NAJVEĆE ŠANSE ZA DRUGI KRUG: U sredu predsednički izbori u Severnoj Makedoniji

U Severnoj Makedoniji će u sredu, 24. aprila, biti održan prvi krug predsedničkih izbora, na kojima će se za mesto šefa države boriti sedam kandidata.

Najveće šanse da prođu u drugi krug imaju dosadašnji predsednik Severne Mekedonije Stevo Pendarovski, kojeg u kadidaturi za drugi madat podržava vladajući Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM) i Gordana Siljanovska Davkova, kadidatkinja makedonske opozicione konzervativne partije VMRO DPMNE.

Prema poslednjoj objavljenoj anketi Centra za politička istraživanja i komunikacije (CRPC), za Gordanu Siljanovsku Davkovu glasalo bi 20,4 odsto ispitanika, a za njenog glavnog konkurenta, Stevu Pendarovskog bi glasalo 16,8 odsto ispitanika.

Retorika ta dva kandidata se poslednjih dana, u kampanji koja je formalno počela 4. aprila, zaoštrila toliko da se Pendarovski požalio Komisiji za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije da su Siljanovska Davkova i VMRO DPMNE u više navrata, na javnim skupovima i mitinzima, iznosili lične uvrede i klevete na njegov račun, sa elementima govora mržnje.

Proevropski političar Pendarovski, koji je je kao zajednički kandidat SDSM i albanske DUI, pre pet godina pobedio Siljanovsku Davkovu u drugom krugu izbora, očekuje da će to uraditi i ovaj put.

Očekivani drugi krug predsedničkih izbora u Severnoj Makedoniji biće održan zajedno sa parlamentarnim izborima 8. maja.

U kampanji nazvanoj "Stevo moj predsednik" Pendarovski ističe da će, ako dobije poverenje građana, zemlju voditi i narednih pet godina, nastaviti da radi za platu, a ne za procente, kao i da će nastaviti da kritikuje kriminal i visoku korupciju bilo koga u zemlji, uključujući i one koji su ga podržavali.

Prema Pendarovskom, glas za njega znači da će Severna Makedonija nastaviti put ka EU i garantuje da se zemlja neće vratiti u balkansko sivilo, kakvo je vladalu u vreme režima VMRO DPMNE Nikole Gruevskog.

U kampanji pod motom "Makedonija ponovo gorda (ponosna)!" Siljavska Davkova kaže da će kao predsednik voditi beskompromisnu borbu protiv korupcije i kriminala, osporava rezultate vlade SDSM i DUI u evropskim integracijama i optužuje dosadašnju vlast za korupciju.

Kritikujući dogovor koji je ta koaliciona vlada postigla da bi Severna Makedonija počela prostupne pregovore, kaže da nije protiv EU, već da je za ulazak u Uniju ali uz poštovanje međunarodnog prava, nacionalnih i državnih interesa.

Prema anketi CRPC, u albanskom političkom bloku gradonačelnik Gostivara Arben Taravari iz opozicione koalicije "Vredi", koju podržava kosovska partija "Samopredeljenje", ima tesnu prednost ispred ministra spoljnih poslova Severne Makedonije, Bujara Osmanija iz koalicje DUI nazvane "Evropski front".

Za Taravarija bi glasalo 7,9 odsto, a za Osmanija 6,9 odsto ispitanika.

Oba kandidata albanskih partija nude nastavak evropskog puta i kao uslov za buduće učešće Albanaca u koalicionoj vladi postavljaju usvajanje ustavnih izmena za uvođenje Bugara u Ustav, što je uslov za nastavak pregovora sa EU.

Taravari i Osmani se, pored tog, zalažu i da formulacija u Ustavu "jezik koji govori najmanje 20 odsto stanovništva" zameni sa "albanski jezik" i da se budući predsednik Severne Makedonija bira u parlamentu, a funkcioneri DUI to postavljaju i kao uslov za podršku te stranke u drugom krugu predsedničkih izbora.

Analitičar Sefer Tahiri je ocenio da bi Stevo Pendarovski mogao da u prvom krugu dobije određen kvantum, ali ne veliki, albanskih glasova, jer SDSM na parlemnentarnim izborima na listama ima i dva Albanca.

Prema njegovom mišljenju, albanske političke partije će u drugom krugu predsedničkih izbora "imati jako nezavidnu poziciju".

"Prvo, DUI neće moći da zatraži od glasača da podrže Stevu Pendarovskog zbog fakta da će to značiti zatvaranje vrata za VMRO DPMNE. Moguće je da 'Vredi' zatraži da se glasa za Gordanu Siljanovsku, ali samo pod jednom uslovom, a to je da bude objavljena vladina pred-koalicija VMRO DPMNE i 'Vredi' sa jasnim detaljima oko ustavnih izmena i oko zahteva Albanaca" rekao je Tahiri.

Predsednički kandidati tri manje makedonske partije ("Znam" gradonačelnik Kumanova Maksim Dimitrievski, "Levice" Biljana Vankovska i "Grom" gradonačelnik skopske opštine Karpoš Stevčo Jakimovski), slično kao i VMRO DPMNE, obećavaju vraćanje dostojanstva makedonskoj naciji i državi, kao i preispitivanje Prespanskog sporazuma i Dogovora o prijateljstvu i dobrosusedstvu sa Bugarskom, koje je potpisala koaliciona vlada SDSM I DUI.

Ta tri kandidata, kojima se ne daju veće šanse za prolazak u drugi krug, kritikuju Evropsku uniju, ali jedino levičarka Vankovska tvrdi da treba raskinuti oba pomenuta sporazuma i izaći iz NATO.

Predsednički izbori u Severnoj Makedoniji koriste dvokružni sistem, po kome kandidat može da pobedi i u prvom krugu, ukoliko osvoji više od 50 odsto glasova.

U eventualnom drugom krugu boriće se dva prvoplasirana kandidata iz prvog kruga, ali izlaznost mora biti najmanje 40 odsto, od ukupnog broja od 1,8 miliona registrovanih birača, da bi rezultat bio validan.

Na parmentarnim izborima, 8. maja, učestvovaće 17 izbornih lista, a pet koalicija i tri partije su predala liste u svih šest izbornih jedinica.

Sve tri najveće partije – SDSM, VMRO DPMNE i DUI na ovim izborima nastupaju u koalicijama sa manjim partijama, a i opozicione partije etničkih Albanaca su se ujedinile u koaliciju "Vredi", u pokušaju da poraze vladajuću DUI, koja je na vlasti više od 20 godina i koju optužuju za kriminal i korupciju.

Analitičati porcenjuju da će naveći broj madata u parmanentu sa 120 mesta dobiti koalicija "Tvoja Makedonija" opozicione VMRO DPMNE Hristijana Mickoskog, za koju bi, prema anekti CRPC, glasalo 22,8 odsto ispitanika, dok bi glas konkurentskom SDSM i koliciji "Za evropsku budućnost" "dalo 16,3 odsto.

U albanskom političkom bloku razlika je mnogo manja. Za albansku opoziciju predvođenu koalicijom "Vredi", koju podržava partija kosovskog premijera Albina Kurtija, glasalo bi 7,7 odsto ispitanika, dok bi za "Evropski front" koju predvodi DUI glasalo 6,9 odsto ispitanika.

Za partiju "Levica" bi glasalo 3,9 odsto, za partiju "Znam" Maksima Dimitrievskog glasalo bi 3,2 odsto, 17,6 odsto je odgovorilo da neće glasati ni za koga, a 22,6 odsto nije dalo nikakav odgovor.

Da će formirati buduću vladu očekuu i lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski i bivši premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, čija je koaliliciona vlada sa DUI započela prvu fazu pregovora sa EU.

Mickoski, čija je partija blokirala početak druge faze pregore sa EU sprečavajući ustavne izmene, pored novih razvojnih projekata, nudi "vraćanje države i nacionalnog dostojanstva".

"Ovo su izbori na kojima narod treba da povrati državu koju su oteli nekolicina iz DUI i nekolicina njihovih sluga iz redova SDS. Ovo je izbor između ponosne i dostojanstvene Makedonije sa pristojnim životom i druge opcije koju nude drugi, odnosno da Makedonija bude opljačkana i ponižena", kaže Mickoski.

Lider VMRO DPMNE, koje je prethodno najavljivao moguću koaliciju sa albanskom opozicijom, poslednjih dana je u kampanji pozvao na nacionalno jedinstvo i proglasio moratorijum na napadanje sa "Levicom" Dimitra Apasijeva i " Znam" Maksima Dimitrevskog, sa idejom da sa tim parijama formira parlamentarnu većinu.

Lider SDSM Dimitar Kovačevski je, na početku kampanje za parlamentarne izbore 18. aprila, izjavio da je uveren da će kolacija oko njegove partije "Za evropsku budućnost" pobediti na parlamentarnim izborima i formirati novu vladu, koja će zemlju uvesti u EU.

"Uveren sam da ćemo za 20 dana zajedno staviti pečat na veliku pobedu i uspeh evropske Makedonije. SDSM i koalicija 'Za evropsku budućnost' će dobiti veliku podršku građana i formiraćemo novu vladu koja će najkasnije do 2030. odvesti državu u Evropsku uniju, ali će i dovesti Evropu ovde u Makedoniju", rekao je Kovačevski.

Istakao je da "nema odustajanja do završavanja pregovora sa Evropskom unijom do 2028. godine i ispunjavanja sna da Makedonija bude deo Unije do 2030. godine".

Prema Državnoj izbornoj komisiji (DIK), za predsedničke izbore upisano je 1.814.317 birača, a za parmentarne ukupno 1.815.350 birača.

Za praćenje predsedničkih izbora 24. aprila u DIK je akreditovano ukupno 942 posmatrača, stranih novinara i prevodilaca.

Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) otvorila je 21. marta posmatračku misiju u Severnoj Makedoniji, koju čini glavni tim od 12 međunarodnih eksperata, 20 dugoročnih posmatrača i 300 kratkoročnih posmatrača.

Predsednik Sobranja Severne Makedonije Jovan Mitreski raspisao je polovinom februara sedme predsedničke i 11. parlamnetarne izbore.

Datumi tih redovnih predsedničkih i parlamentarnih izbora dogovoreni su 4. decembra prošle godine, na sastanku lidera parlamentarnih stranaka.

