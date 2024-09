"TO JE MOJE PRAVO!" Premijer Mickoski: Koristim i koristiću naziv Makedonija

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da će nastaviti da koristi ime Makedonija za svoju zemlju, jer je to, kako kaže "njegovo pravo".

- Ovo predstavlja moje pravo na slobodno izražavanje. Rekao sam ovo. Tamo gde je potrebno poštovati Ustav i zakone, ja ih moram da poštujem. Da li mi se to sviđa ili ne, to je druga stvar. Ako mi se sviđa ili ne, mogu to da kažem negde drugde. Sve dok ne napustim ovu funkciju, moram poštovati Ustav. Ali, moje pravo na slobodno izražavanje, pravo na (slobodu) govora, neotuđivo je pravo. I, da, koristim termin Makedonija i koristiću termin Makedonija, jer je to moje ljudsko pravo i niko mi ga ne može oduzeti - rekao je Mickoski u podcast intervjuu u Skoplju.

Mickoski se osvrnuo na Prespanski sporazum, kojim je 2018. godine rešen spor između Grčke i tadašnje Republike Makedonije.

- Bio sam jedan od onih političara koji su pre pet godina govorili da je to realnost, ali da je to loše, štetno, da, ponoviću, jeste - dodao je.

Kurir.rs/Prototema/ Prenela: M.S.