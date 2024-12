On je optužio da DUI namerno stvara podele i etničke tenzije.

„Razgovaramo sa koalicijom VLEN, ovo je procedura koja je u toku. Sada niko ne može da interveniše u Ustavnom sudu, jer je to završeno 8. maja. Jedina tema s kojom je DUI prisutan u javnosti je podela po etničkoj osnovi, bave se samo etničkim pitanjima, ne mogu nametnuti temu niti privući ljude koji će ih podržati. Pokušali su sa svojom zelenom agendom, ali nisu uspeli”, rekao je Mickoski.

„Prvi je razdvajanje građana i to je jasno videla koalicija VLEN, gde su se visoki predstavnici DUI slikali sa nasilnicima i onima koji su palili državnu zastavu. A iz informacija kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je potvrđeno. Druga teza je da i oni to dobro znaju, jer DUI već 20 godina postavlja ustavne sudije, a znaju čak i da u sredu ništa neće biti. A sad će izaći u javnost i reći, evo mi smo vršili pritisak, zato se ništa nije dogodilo”, naveo je.