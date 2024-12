„I danas je radni dan i nedelja, ali za neke privredne subjekte i u zakonu o kvadratu oni su ucrtani i opisani ko su. Recimo, to je tržni centar, za koji se sećam da ga je nadahnuto otvorila tadašnja koalicija SDSM-BDI pred prvi ili drugi krug lokalnih izbora 2021, misleći da će tako postići bolji rezultat. I sada postoji nekoliko ekonomskih operatera koji rade. Mi kao Vlada postavljamo sebi sledeći izazov, a to je ili niko ne radi, pa ni oni, ili oni koji žele da rade uz saglasnost radnika da dobiju duplu dnevnicu. To je dilema koju mi kao Vlada imamo i tu ne vidimo ništa loše“, rekao je Mickoski.