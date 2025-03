Jandroković je, kako su preneli mediji, to rekao u Sobranju Severne Makedonije u govoru o ratu u Ukrajini i previranju na globalnoj političkoj sceni u tom kontekstu.

Praveći paralele između iskustva Hrvatske sa ratom devedesetih godina i aktuelnog rata u Ukrajini, Jandroković je rekao da Kijev mora biti uključen u pregovore za postizanje mira, inače bi to bio snažan udarac međunarodnom pravu i promociji poretka zasnovanog na moći jačeg, prenela je Televizija Telma.

"Ne može biti razgovora o miru u Ukrajini bez učešća Ukrajinaca, jer to ugrožava njihov suverenitet i teritorijalni integritet. To bi bio snažan udarac međunarodnom pravu i svetu koji smo gradili od Drugog svetskog rata. Taj poredak se ne može poljuljati, jer bi to bio neverovatan presedan koji bi stvorio nestabilnost i značio bi opravdanje za agresiju", rekao je Jandroković.