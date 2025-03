- Pokazao bih fotografiju, to nije diskoteka, nego neka baraka, zaista je jezivo. Pogledajte kako to izgleda, tu ne može da stane 50 ljudi, a kamoli 1.500 koliko se priča da je bilo. Kada smo čuli šta se dogodilo, očekivali smo neki noćni klub, a ne ovako nešto. Svi znamo da se na takvim mestima puši i pije, pa takva mesta za ovakve situacije moraju da imaju barem dva izlaza, a ova nije imala rezervni izlaz. N egde sam jutros pročitao da su licencu za rad imali 13. marta 2023. godine u roku od godinu dana. Imali su izolaciju od najjeftinijih materijala što je doprinelo da brzo plane požar. Postavlja se pitanje ko je uopšte pustio da taj objekat radi. Rekli su za gazdu da mnogo voli novac i da je malo ulagao u tu diskoteku, te da je stavljao u nju više ljudi nego što je potrebno.

- Sada je uviđaj, a zašto se to ranije nije radilo, neko je tu imao koristi. Sve se može kada neko ima korist ili podmiti. Pogledajte na šta to liči. Da li se to zapalilo od struje ili je to neko namerno uradio?