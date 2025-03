Osećam duboku ozlojeđenost, duboku odgovornost za sve što se dešavalo proteklih decenija, kao i za ono što sam do sada vidio i što je dovelo do tako teške situacije za državu, zemlju u kojoj svi živimo, a taj osjećaj je utoliko dublji sada kada se to dogodilo upravo sada, nepunih 9 meseci nakon što je ova Vlada koju vodim izabrana.