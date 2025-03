- To je moj imenjak. To su stresovi koje ne možeš da izdrziš. On me je nosio za drugi grad kada sam bio loše. On je bio čovek duša, dobar čovek. Ile je sigurno radio 15 godina i više. Meni je trebala brza pomoć, on me je vozio. Ovo je neopisivo. Čuo sam to veče sirene, nisam znao šta je. Posle gledam na Fejsbuk vidim požar. Meni je čudno da toliko ljudi došlo da gleda koncert. Ovo su sve moja poznata deca, ja u strogom centru živim, to su sve moja deca. Poznajem i roditelje i decu koja su nastradala. Kako da zaboravim Ileta zbog kojeg sam živeo - kaže jedan od poznanika preminulog.