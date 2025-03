Vozač Hitne pomoći iz Kočana koji je čitavu noć prevozio povređene u stravičnom požaru iz diskoteke smrti u Severnoj Makedoniji preminuo je jutros. To je bio novi šok za Kočane ali i ostatak zemlje koju je nezapamćena tragedija zavila u crno. Reč je o Iletu Gočevskom, vozaču hitne pomoći, koji je legao i više se nikada nije probudio.

- Ono što smo uspeli da saznamo ispred bolnice u Kočanima je da je među nastradalima vozač hitne pomoći koji je učestvovao u spasavanju ljudi te kobne noći kada je došlo do požara i kada je najmanje 59 osoba izgubilo život. Zaista jedna velika tragedija za ovako mali grad. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, Kočani su imali 38.092 stanovnika. Ta cifra se je značajno smanjila, a ovakvi događaji su apel da odgovorni moraju biti privedeni ruci pravde. Kako su napomenuli i iz Ministarstva unutrašnjih poslova, priveden je vlasnik diskoteke kao i organizatori tog koncerta gde je i došlo do požara, a napomenula bih i da je gradonačelnik Kočana dao neopozivu ostavku. Dakle, to dovoljno govori o tome koliko su posledice ovakve tragedije drastične - rekla je Nedeljković i dodala: