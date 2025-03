- Pre svega bih želeo da izrazim iskreno saučešće i da napomenem da je ovakav tragičan ishod rezultat jednog nedostatka preventive. Velika korupcija je dovela do toga ovakav objekat služi za organizovanje ovakvih skupova. Što se tiče samog objekta, čuli smo da je bio kapaciteta oko 300 posetioca, a u njemu se pojavila vest od 500 ili čak se pojavila vest da je bilo oko hiljadu ljudi na jednom mestu. Bez obzira da li se radi o manjem ili većem prisustvu gostiju, ako objekat nije uslovan za održavanje takvoj iventa, on ne može nikako biti prihvatljiv - rekao je Radenković i dodao:

- Zato i postoji ta prevencija koja se sastoji u fizičkom obilaženju objekata, od strane sektora za vanredne situacije, koji treba da utvrdi da li postoje uslovi za rad. Sam tužilac je rekao da ovaj objekat nije imao licencu, odnosno dozvolu za rad, već da je ona istekla pre godinu dana. Govorim da korupcija zasigurno postoji. Neshvatljivo mi je da se to ne primeti u ovakvom malom mestu.

Radenković je upoznat sa svim merama preventive koje jedan objekat mora da sadrži kako bi bio spreman za rad, pa je to i objasnio.

- Dobili smo informaciju da je policija došla u redovnu kontrolu, s obzirom da je sigurno znala da se tu svaki vikendom nešto održava. Taj događaj nije ni prijavljen policijskoj stanici, jer da je prijavljen, videlo bi se ko je organizator. Objekat mora biti izgrađen od čvrstog materijala, svi materijali moraju biti vatrootpori i ne smeju biti lako zapaljivi, mora da ima dosta prohodnih puteva za evakuaciju, dovoljan broj protiv poćžarnih aparata. Takođe, mora postojati prilaz vatrogasnom vozilu, mrežu koja može da se upotrebi i sve ostalo što je neophodno, ukoliko dođe do požora.

- Čuli smo i da su po prozorima bile rešetke. To objašnjavam time da je postojala korupcija i nepostojanje prevencije. Neko je morao da stavi potpis na te lažne licence. Sada se istražuje da li su ljudi koji su bili tada na vlasti, deo te korupcije. Nemoguće je da je dobio dozvolu za takav objekat. Vlasnik tog objekta je pokušao da pobegne, uhvaćen je na aerodromu. To govori o čoveku bez ikakvog morala i ljudskosti, on treba da ima najveću odgovornost - rekao je i dodao: