- To je strašno. 100 ljudi leži tamo, uhvatite one koji imaju puls, spasite ih. Ubacujete ih u automobile i odvozite. One koji nemaju, razumete, guraju ih u stranu. Spaljeni, smrskani, ugušeni, većina ih je umrla od opeklina, neki od strujnog udara. To su naša deca, umrla su i naša deca - rekao je Vlatko Zdravkov.