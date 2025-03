Stravičan požar koji je izbio u nedelju nešto pre tri ujutru zatekao je 1.500 ljudi u diskoteci "Puls" u Kočanima u Severnoj Makedoniji. U buktinji je povređeno 155 ljudi, dok je najmanje 59 osoba nastradalo. Svedoci ukazuju da je postojao samo jedan izlaz iz zgrade diskoteke, i to prilično malih dimenzija, dok se vatra brzo proširila.

Vozač Hitne pomoći iz Kočana koji je čitavu noć prevozio povređene u stravičnom požaru iz diskoteke smrti u Severnoj Makedoniji preminuo je. To je bio novi šok za Kočane ali i ostatak zemlje koju je nezapamćena tragedija zavila u crno. Reč je o Iletu Gočevskom, vozaču hitne pomoći, koji je legao i više se nikada nije probudio.

- Juče oko 19.00 u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije primljeno je 8 pacijenata povređenih u požaru iz Severne Makedonije. To sa prethodno primljenih 9 čini 17 povređenih koji su trenutno hospitalizovani u našoj ustanovi. Radi se o pacijentima sa teškim telesnim povredama. Procenat pečenih površina je do 25%. Svi imaju simptomatologiju od strane respiratornog trakta, neki zbog termičkih, a neki zbog inhalacije toksičnih materija. Po prijemu započete su reanimacione mere i nastavljeno praktično sa lečenjem dijagnostičke procedure - rekao je Srojičić i dodao:

- Tu su urađeni konsultativni pregledi neurohirurga, specijalista ORL pulmologa. Od osam primljenih, sedmoro je zbrinuto u uslovima operacione sale i danas, od jutra su osam sati praktično, u sali su pacijenti koji su primljeni u prvoj grupi, tako da oni se sada previjaju i priprema se plan za njihovo dalje lečenje. a to je operativno lečenje za one kod kojih je to neophodno. Stanje svih povređenih za sada su hemodinamski stabilni. Juče smo imali tri prijema pacijenata koji zahtevaju mehaničku ventilaciju, ukupno znači četiri pacijenta na respiratoru trenutno, što je dosta teško i ozbiljno stanje.