Gorgi postao otac pre pet meseci

Srce vozača Hitne pomoći nije izdržalo

"Tu noć je slušao najstrašnije jauke"

- Tu noć je slušao najstrašnije jauke. Vozio je decu koju je do juče gledao u parku. On je spašavao ovaj grad, a njega niko nije mogao da spase. Dao je sve od sebe. Vozio ih je do bolnice, a onda se iznova i iznova vraćao na mesto zločina. To nije zločin, nego masakr! Srce ga je izdalo. On je naš heroj - poručio je sugrađanin Gočevskog.