- To je moj komšija koji živi pored mene, poginuo je u ovoj nesreći. Bio je fotograf. Otišao je da snima i tamo je poginuo. Imao je 26 godina, mlado dete, i izgubio je život. O još mlađima i da ne govorim. To su sve deca od 16 do 26 godina, najstarije poginulo dete je imalo 30 godina. To je ogromna tragedija za državu, a najveća za mlade.