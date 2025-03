- Svuda gde se pravila ne primenjuju, a bilo je dužno da se primenjuju. Iza toga mogu da postoje dve stvari. Jedna je "lenjost", što je mala verovatnoća, a druga je "interes". To je vezano za sve što postoji. Otimačina, lopovluk i korupcija postoje od kad je sveta i veka. Zanimljivo je da su se sva velika carstva, pa i države raspale zbog toga, Rimsko carsrvo i Turska i Austrougarska. Kada to postane osnovni model života, onda se tako nešto dogodi. To je apsolutno vezano, Kočani nisu veliko mesto, nemoguću da poslanici u toj opštini nisu znali da postoji taj ugostiteljski lokal - rekao je Perović.

- Uvek čujemo da svi govore, uhapsili smo bivšeg ovog ili onog, a niko da uhapsi sadašnjeg. Ljudi koji su najodgovorniji, oni uvek pobegnu iz neke mreže. Ministar unutrašnjih poslove se odmah ogradio i rekao "Poslao sam ljude da provere psihoaktivne supstance". Hoću da kažem da se svi nekako peru i da optužuju ove bivše. To je instalacija i nema veze sa pirotehnikom. Ti inspektori što su davali dozvolu za to, oni su sigurno dobili novac i to je sigurno korupcija. Ako je vlasnik imao sve potpisane dozvole, ne očekujem da će dobiti veliku kaznu, ali vidim da je hteo i da pobegne. Nekako će se ovo sve brzo zaboraviti, a nikako da i mi uzmemo iz ovog slučaja nešto za nas. Davao sam predlog. Ajmo da predložimo ministru da sektor za vanredne situacije izvrši ponovo proveru svih objekata i instalacija. Onda ćemo doći do veoma bitne situacije, koga će tužilac da okrivi za korupciju - rekao je Marković.