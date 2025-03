- Nije trebalo ovako, sestrice, sad su počele tvoje najbolje godine. Vratila sam se u diskoteku da te nađem, ali me nisu pustili unutra, nisam moglo da te spasem. Da su me pustili da uđem, možda bih te spasila ili bismo zajedno izgoreli, ali bitno je da bismo bili zajedno. Žao mi je što nisam mogla da uđem, tako mi je žao. Rekla si mi da me nikada nećeš ostaviti, da ćeš me zaštititi, da ćeš biti pored mene. Ali napustila si nas na neočekivan način, da sam znala da ću te poslednji put videti u diskoteci, zagrlila bih te i izgorele bismo zajedno. Ovaj bol je nepodnošljiv. Sahranili smo mamu, a sad ja tebe sahranjujem, kakvu sudbinu imam za ovih 19 godina? Uvek ćeš mi biti u srcu, sestrice, nemoj da se razboli...ostani sa mamom gore, VOLIM TE NAJVIŠE - napisala je Marija na društvenim mrežama, opraštajući se od sestre Lepe.