- On je bio jedan od menadžera diskoteke Puls i on se nalazio na listi osumnjičenih za ovaj požar.

Medić je spomenuo mladića Jovana Kostadinova koji je uspeo da spasi 21 osobu iz požara:

- Jovan dolazi iz mesta nedaleko od Kočana, odnosno mesto Vinice, a on je taj klub smatrao za jedno od mesta gde se okupljaju mladi. Njegov podvig je zaista zapanjio mnoge i on jeste zapravo heroj koji je spasio preko 21 vršnjaka iz požara, što je kasnije doprinelo da mu se mnogi zahvaljuju. Njega su u školi dočekali sa ovacijama i na taj način su mu se zahvalili za podvig. Ono što bih pomenuo, nije on jedini heroj, tu su i pripadnici obezbeđenja, iako su se našli u pritvoru.