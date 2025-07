On je, zajedno sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, u Skoplju govorio na zajedničkoj konferenciji za medije u okviru Samita EU - Zapadni Balkan o Planu rasta i rekao da taj mehanizam ne pruža samo pristup investicijama, već i "motivišući okvir za unapređenje vladavine prava, efikasnosti institucija i ekonomske konkurentnosti".

"Modernizovaćemo javne službe i poboljšati obrazovanje. Uložićemo u energetsku i digitalnu infrastrukturu. Učinićemo otadžbinu istinski evropskom ovde, pre nego što formalno postane deo EU", rekao je on.

"Ne prihvatamo nametanje pod maskom evropskog procesa. Evropa je dom prava, pravde, dostojanstva. To su vrednosti koje prihvatamo – sve ostalo je strano i EU i nama", rekao je on.

"Nećemo čekati da nas neko gura. Kretaćemo se sami, sopstvenom voljom, sa konkretnim planom i jasnom vizijom. Postižemo rezultate, ne zato što nas neko traži, već zato što naši građani to zaslužuju", rekao je Mickoski.

On je dodao da će Severna Makedonija nastaviti da sledi evropske vrednosti "ne zato što nam neko to nalaže, već zato što je to naš izbor i mi u njega verujemo".