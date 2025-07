- Moguće da je to bila jedna u nizu najava ili indikatora jer kažu da je imao psihičkih problema, a to bi trebalo da bude uočljivo, pogotovo ako dođe do pogoršenja u mentalnom zdravlju. On sa sestrom nije komunicirao, ali neko iz bliskog okruženja je morao da ukaže da mu nije dobro, pa da se ukaže pomoć. Ovo što sam razumela, on je tu poruku napisao sat vremena pre izvršenja dela, ali svi pokazatelji da mu nije dobro su mogli da budu presudni da se ovo spreči.

- Svaki slučaj je poseban i za sebe, a dok se ne saznaju svi detalji slučaja teško je polemisati i biti siguran šta je u pitanju. Jedino možemo da iznesemo pretpostavku, kako bismo skrenuli pažnju za eventualne buduće slučajeve u tom duhu, pa da to bude vrsta upozorenja na postojeće pojave. Ne možemo da kažemo da je ovo u afektu, odnosno pre bih rekao da je to kombinacija afekta i planiranog čina jer se to nije desilo istog momenta kada je to rečeno, dakle postojala je neka uverenost pre nego što se to desilo. O afektu možemo da pričamo ako se nešto u momentu dogodi, a prethodno nitša nije ukazivalo na to. Ovo je otprilike lični slom sa nekom očiglednom psihopatologijom kod osobe koja je bila u ličnom ili porodičnom konfliktu.