Dimitar Spasov, koji je pre 13 godina ubio svoju majku, sada je, kako se sumnja, usmrtio osuđenika sa kojim je boravio u Psihijatrijskoj bolnici "Skoplje" u Bardovcima. Za morbidni čin je, kako se veruje, iskoristio staklenu flašu, a do incidenta je, prema informacijama portala Skoplje1, došlo nakon svađe oko kreveta.

U krugu bolnice, ubica je poznat kao problematičan pacijent sa kojim su se i zaposleni teško nosili.

I pored toga, duže vreme je viđan i po naselju Đorče Petrov, što ukazuje na to da je slobodno i bez nadzora napuštao ustanovu.

Iako ga je čuvala policija, istu su povukli pravosudni organi, pa je on slobodno izlazio i vraćao se u bolnicu.

Na skopskim ulicama viđan je sa još jednim pacijentom iz Bardovaca, koji je takođe ubio člana svoje porodice, prenose lokalni mediji.

O nasilnom ponašanju svedoče i snimci koje je sam objavljivao, na kojima poziva drugu obu na fizički obračun kako bi mu, kako kaže, "pokazao kako udara pesnicom".

Na drugom snimku vidi se kako daje instrukcije cimeru da pretuče drugog pacijenta. Čuje se kako govori: "Nemoj da ga biješ, ubij ga, po slabinama, po rebrima, u glavu".

Makedonski mediji pišu i da se u ustanovi slobodno konzumirao alkohol, što znači da im nije bio zabranjen. Prema izvorima portala Skoplje1, bilo je i žalbi na njegovo ponašanje. Zaposleni su se žalili da su dobijali pretnje - i oni i njihove porodice - da će im nauditi ukoliko mu ne ispune želje.

Da je funkcionisao slobodno svedoče i njegovi profili na društvenim mrežama. Čak je sedeo i po kafanama, s rakijom i salatom ispred sebe. Ima ne jedan, već dva profila na Fejsbuku.

Ove objave i njegovo ponašanje otvaraju pitanje da li je njegov tretman trebalo i da li i dalje treba da se sprovodi u psihijatrijskoj bolnici, ali i da li je okolina bezbedna ako on posle prvog ubistva šeta slobodno, deli nasilne sadržaje, ima pristup društvenim mrežama, a postoje i žalbe na njegovo ponašanje.

Dimitar Spasov je osuđen nakon što je ubio sopstvenu majku sa 23 godine. Ona je radila kao čistačica. Nakon ubistva oglasio se na Fejsbuku, gde je napisao: "Hvala vam svima, evo ga, evo vam je, zaklao sam je, ugušio sam je".

U Psihijatrijsku bolnicu "Skoplje" u Bardovcima smešten je od 2012. godine. Prvu odluku o takvom tretmanu doneo je sud u Velesu, nakon što su ga psihijatri iz Kliničkog centra u Skoplju proglasili neuračunljivim. Prema veštacima, u trenutku ubistva majke bio je u paranoidno-halucinatornom stanju.

Nakon ubistva pacijenta, i dalje se nalazi u bolnici, zatvoren u sobi u kojoj je izvršio zločin. Žrtva je I.T., čije je telo poslato na obdukciju.