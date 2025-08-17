Teške telesne povrede dobilo je petogodišnje dete iz Tetova koje se električnim trotinetom sudarilo sa automobilom, saopštila je policija.
Severna Makedonija
DETE (5) SE ZAKUCALO TROTINETOM U AUTO: Mališan teško povređen u sudaru sa golfom
Slušaj vest
Kako se navodi, juče oko podne policiji u Gostivaru je prijavljeno da se na jednoj raskrsnici dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo "folkvagen golf" i električni trotinet kojim je upravljalo petogodišnje dete iz Tetova.
"Dete je u nesreći zadobilo teške telesne povrede koje su konstatovane u Urgentnom centru u Gostivaru", piše u saopštenju policije Severne Makedonije.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši