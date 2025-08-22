Slušaj vest

Tragična saobraćajna nesreća dogodila se juče kasno popodne kod Kičeva u Severnoj Makedoniji.

Dana 21. 8. 2025. u 18:05 časova, Policijskoj upravi Kičevo prijavljeno je da je na lokalnom putu u selu Kolibari, region Kičevo, petnaestogodišnja maloletnica iz sela Kolibari, vozeći kvad sa kičevskim registarskim tablicama, izgubila kontrolu, a kvad je sleteo sa puta. Maloletna devojka i njena maloletna saputnica iz sela Grešnica, region Kičevo, preminule su od zadobijenih povreda na mestu nesreće. Lekar je konstatovao smrt, a po nalogu javnog tužioca, tela preminulih su poslata na obdukciju. Uviđaj je izvršila ekipa Policijske uprave Kičevo.

Reč je o dve učenice iz Škole za muziku i kulturne aktivnosti „Drita“, Erioni Ramadani i Albini Abazi.

„Sa dubokom tugom i slomljenim srcima primili smo vest o gubitku naših voljenih učenica. Njihova smrt je ostavila nezamenljivu prazninu u našim srcima i u svakom kutku škole“, saopštila je Srednja škola Drita.

(Kurir.rs/Skopje1.mk)

