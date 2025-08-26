Slušaj vest

Pet meseci posle požara u diskoteci u Kočanima, gde su život izgubile 62 mlade osobe, majka Ivone Antove ponovo je podelila svoju bol.

U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Stojka Antova piše o izgubljenim snovima i planovima mladih, praznini koja je ostala za njima i svakodnevnoj borbi roditelja koji koračaju kroz život ispunjen tugom i nepravdom.

Emotivna poruka majke

- Ivona 16.03.2025 – Dan kada je mladost prestala - piše Stojka Antova.

- Krenuli ste na koncert sa osmesima i snovima u očima, sa planovima za sutra. Ali te noći, jednim dahom, ugašene su vaše svetlosti. Ostala su 62 prazna mesta, 62 tiha glasa, 62 nezavršena života.

Umesto pesme - tišina.

Umesto radosti - tama.

Umesto života - večna uspomena.

Mi, roditelji, ostali smo sa praznim rukama. Koračamo kroz svet koji više nema boje, ulazimo u domove u koje vi nikada više nećete kročiti. Slušamo samo odjek koraka, sanjamo o zagrljaju koji nikada nećemo osetiti.

Naša srca su slomljena, duše osiromašene, a bol večna kao i ljubav prema vama. Svaki dan je borba da dišemo, a ne da živimo, jer život bez vas je prazna senka.

A moje jedino Ivonče, moja radost, moj ponos, moje svetlo - ukradeno je prerano.

Nema reči koja opisuje prazninu, nema snage koja leči ovu ranu. Ostaće zauvek mlada, lepa, nasmejana, a ja zauvek majka sa praznim zagrljajem i dušom koja krvari.

Vi, naši anđeli, zauvek ćete biti u našim srcima. Vaša imena neće ućutkati, vaša lica neće izbledeti. Živećete u našim suzama, u našim snovima, u svakom jutru bez boje i svakoj noći bez mira. Ne zaboravljamo vas. Ne možemo, niti želimo. Vi ste naše zauvek - napisala je Stojka Antova.

Učešće u Maršu anđela

Učešće u Maršu anđela

Stojka je redovan učesnik Marša anđela za pravdu za žrtve.