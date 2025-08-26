MAJKA IVONE POGINULE U DISKOTECI U KOČANIMA: "Dišem, ali ne živim, ubili su mi ćerku, ukrali su mi svet, umesto radosti, tama" (FOTO)
Pet meseci posle požara u diskoteci u Kočanima, gde su život izgubile 62 mlade osobe, majka Ivone Antove ponovo je podelila svoju bol.
U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Stojka Antova piše o izgubljenim snovima i planovima mladih, praznini koja je ostala za njima i svakodnevnoj borbi roditelja koji koračaju kroz život ispunjen tugom i nepravdom.
Emotivna poruka majke
- Ivona 16.03.2025 – Dan kada je mladost prestala - piše Stojka Antova.
- Krenuli ste na koncert sa osmesima i snovima u očima, sa planovima za sutra. Ali te noći, jednim dahom, ugašene su vaše svetlosti. Ostala su 62 prazna mesta, 62 tiha glasa, 62 nezavršena života.
Umesto pesme - tišina.
Umesto radosti - tama.
Umesto života - večna uspomena.
Mi, roditelji, ostali smo sa praznim rukama. Koračamo kroz svet koji više nema boje, ulazimo u domove u koje vi nikada više nećete kročiti. Slušamo samo odjek koraka, sanjamo o zagrljaju koji nikada nećemo osetiti.
Naša srca su slomljena, duše osiromašene, a bol večna kao i ljubav prema vama. Svaki dan je borba da dišemo, a ne da živimo, jer život bez vas je prazna senka.
A moje jedino Ivonče, moja radost, moj ponos, moje svetlo - ukradeno je prerano.
Nema reči koja opisuje prazninu, nema snage koja leči ovu ranu. Ostaće zauvek mlada, lepa, nasmejana, a ja zauvek majka sa praznim zagrljajem i dušom koja krvari.
Vi, naši anđeli, zauvek ćete biti u našim srcima. Vaša imena neće ućutkati, vaša lica neće izbledeti. Živećete u našim suzama, u našim snovima, u svakom jutru bez boje i svakoj noći bez mira. Ne zaboravljamo vas. Ne možemo, niti želimo. Vi ste naše zauvek - napisala je Stojka Antova.
Učešće u Maršu anđela
Stojka je redovan učesnik Marša anđela za pravdu za žrtve. Pre nedelju dana podelila je album sa fotografijama Ivone i napisala:
- Pet meseci kako dišem, ali ne živim, duša mi je mrtva. Dišem, ali svaki dah je otrov od nepravde. Ubili su mi ćerku, ubili su mi srce, ukrali su mi svet. Nema jutra bez bola, nema noći bez suza. Svako jutro me podseća na vaše zlo, svaki mrak me guši od praznine koju ste ostavili. Pet meseci kako moje srce kuca, ali je prazno, hladno i usamljeno. Bez tebe, moja Ivonče, svako jutro je mračno, a svaka noć beskrajna - napisala je neutešna Ivonina mati.
(Kurir.rs/Skopje1.mk)