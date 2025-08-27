Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski je sa komesarkom Evropske unije (EU) za priširenje Martom Kos u Briselu razgovarao o evrointegraciji, zajedničkim bezbednosnim izazovima i odbrambenom partnerstvu.

"Na sastanku sa evropskom komesarkom za proširenje, Martom Kos, potvrdili smo našu zajedničku posvećenost putu evropskih integracija, podršku reformama i sprovođenju Plana rasta", napisao je Mucunski na zvaničnom fejsbuk profilu.

Kako je naveo, na tom sastanku su razgovarali o pridruživanju Severne Makedonije SEPA, inicijativi za ukidanje troškova rominga sa EU, kao i o regionalnoj stabilnosti.

"Fokus je bio i na rešavanju zajedničkih bezbednosnih izazova i produbljivanju saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane", istakao je ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski nakon sastanka sa komesarkom EU za priširenje Martom Kos u Briselu.

