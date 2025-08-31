Slušaj vest

Troje povređenih u velikom požaru u diskoteci u Kočanima i dalje je na bolničkom lečenju, a dvoje od njih je u teškom, ali stabilnom stanju i nisu u životnoj opasnosti, izjavio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Severne Makedonije Sašo Klekovski.

Prema njegovim rečima, broj pacijenata kojima je potrebno aktivno bolničko lečenje značajno je smanjen. Nekoliko njih je već pušteno na kućno lečenje, dok neki povremeno odlaze na kontrole u inostranstvo, uglavnom u bolnicu u Sofiji, prenosi portal prv.mk.

Klekovski je potvrdio da se jedan od povređenih koji je bio na lečenju u Turskoj vratio kući, jedan je otpušten sa plastične hirurgije u Skoplju, a dvoje se zbrinjava u privatnoj bolnici Sistina. Dodatne intervencije su planirane u Kočanima za pacijente sa težim opekotinama i otvorenim ranama.

Fond zdravstvenog osiguranja pokriva troškove pregleda šest pacijenata kojima su povremeno potrebni pregledi u Sofiji. Pored toga, u Makedoniju je stigao plastični hirurg iz Belgije koji je pregledao 18 pacijenata sa opekotinama lica, vrata i ruku, kojima predstoji duže lečenje.

U požaru koji se dogodio 16. marta u diskoteci "Puls" u Kočanima poginulo je 62 ljudi i povređeno oko 200 ljudi, što ga čini jednim od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Severne Makedonije.