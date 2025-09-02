Slušaj vest

Javne zgrade u Severnoj Makedoniji obavezno će morati da postavljaju solarne sisteme na svoje objekte.

Izmenama i dopunama Zakona o energetskoj efikasnosti obezbeđuje se usklađivanje sa standardima EU, podstiču se ekonomske i zakonske pogodnosti za građane, što bi trebalo da dovede do nižih računa za energiju, bolje zaštite životne sredine, čistijeg vazduha i otvaranja novih zelenih radnih mesta.

Energetske vlasti u zemlji smatraju da se ovim čini suštinski korak ka smanjenju potrošnje energije, smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i integraciji obnovljivih izvora energije.

"Ključne novine su uvođenje evropskog principa Energetska efikasnost na prvom mestu. Javni sektor, energetske kompanije i potrošači biće obavezni da primene najbolje mere za optimizaciju energetskih sistema, uključujući i tehnologije zasnovane na obnovljivim izvorima energije", izjavila je ministarka energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Sanja Božinovska.

Usvojiće se dvadesetogodišnja strategija za rekonstrukciju stambenih, javnih i komercijalnih objekata, koji će biti transformisani u energetski efikasne zgrade sa gotovo nultom potrošnjom energije.

Strategija predviđa integraciju solarnih sistema i drugih obnovljivih izvora energije.

Godišnji cilj za uštedu energije u javnim zgradama povećaće se sa 1% na 3%, uz obaveznu ekonstrukciju najmanje 3% ukupne površine javnih objekata svake godine, a koji ne ispunjavaju minimalne zahteve za energetske karakteristike.

Dugoročna strategija do 2050. godine za rekonstrukciju stambenih, javnih i komercijalnih zgrada jeste da dostignu nivo gotovo nulte potrošnje energije.