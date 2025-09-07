Veliki požar je izbio u fabrici "Makprogresa" u Vinici u Severnoj Makedoniji. Vatrogasci su zaglavljeni u rastopljenom šećeru, najmanje četvoro povređeno.
UŽAS U SEVERNOJ MAKEDONIJI
VATROGASCI ZAROBLJENI U RASTOPLJENOM ŠEĆERU! Stravičan požar u fabrici, ima povređenih!
Veliki požar večeras je zahvatio fabriku "Makprogres" u Vinici, poznatu po brendu "Vincini". Prema prvim informacijama, najmanje četvorica vatrogasaca povređena su dok su pokušavali da obuzdaju vatru.
Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru
Vatrogasci iz Štipa, Kočana i Svetog Nikole našli su se u dramatičnoj situaciji kada su se zaglavili u otopljenom šećeru iz fabrike. Zahvaljujući zaštitnoj opremi, delom donaciji američke ambasade, sprečene su teže posledice.
Povređeni i tokom spasavanja kolega
Nezvanično, među povređenima su i vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena.
Pomoć iz susednih opština
Gradonačelnik Vinice zatražio je dodatnu pomoć iz susednih opština za borbu protiv požara. U akciji učestvuju ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i vatrogasci iz Štipa. Na terenu su i policija i hitna pomoć.
Borba sa vatrom i dalje traje
Situacija je ozbiljna, a borba sa plamenom još uvek nije završena.
