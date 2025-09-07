Slušaj vest

Veliki požar večeras je zahvatio fabriku "Makprogres" u Vinici, poznatu po brendu "Vincini". Prema prvim informacijama, najmanje četvorica vatrogasaca povređena su dok su pokušavali da obuzdaju vatru.

Vatrogasci zaglavljeni u rastopljenom šećeru Vatrogasci iz Štipa, Kočana i Svetog Nikole našli su se u dramatičnoj situaciji kada su se zaglavili u otopljenom šećeru iz fabrike. Zahvaljujući zaštitnoj opremi, delom donaciji američke ambasade, sprečene su teže posledice. Povređeni i tokom spasavanja kolega

Nezvanično, među povređenima su i vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena.

Pomoć iz susednih opština

Gradonačelnik Vinice zatražio je dodatnu pomoć iz susednih opština za borbu protiv požara. U akciji učestvuju ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i vatrogasci iz Štipa. Na terenu su i policija i hitna pomoć.

Borba sa vatrom i dalje traje