Policija u Ohridu uhapsila je danas 52-godišnjeg Ohriđanina, zato što je svom bratu zapalio gliser.
Severna Makedonija
DRAMA NA OHRIDU! Rođenom bratu zapalio gliser, požar se proširio na 'mercedes' i na zgradu! "Sve je priznao"
Kako se navodi u policijskom saopštenju, Ohriđnin Z. S. (52), koji je uhapšen u tri sata posle ponoći, osumnjičen je da je pola sata ranije "izazvao požar na gliseru u dvorištu u Ulici Dame Gruev u Ohridu, koji se proširio i zahvatio deo zgrade i putničko vozilo 'mercedes', koji su vlasništvo njegovog brata J. S. (45)".
"Nije bilo povređenih, a požar je ugasila ekipa Teritorijalne vatrogasne jedinice 'Ohrid'. Z. S. je priveden u policijsku stanicu i priznao je delo tokom službenog razgovora. Nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, protiv njega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
