Kako se navodi u policijskom saopštenju, Ohriđnin Z. S. (52), koji je uhapšen u tri sata posle ponoći, osumnjičen je da je pola sata ranije "izazvao požar na gliseru u dvorištu u Ulici Dame Gruev u Ohridu, koji se proširio i zahvatio deo zgrade i putničko vozilo 'mercedes', koji su vlasništvo njegovog brata J. S. (45)".