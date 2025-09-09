Slušaj vest

Kako se navodi u policijskom saopštenju, Ohriđnin Z. S. (52), koji je uhapšen u tri sata posle ponoći, osumnjičen je da je pola sata ranije "izazvao požar na gliseru u dvorištu u Ulici Dame Gruev u Ohridu, koji se proširio i zahvatio deo zgrade i putničko vozilo 'mercedes', koji su vlasništvo njegovog brata J. S. (45)".

"Nije bilo povređenih, a požar je ugasila ekipa Teritorijalne vatrogasne jedinice 'Ohrid'. Z. S. je priveden u policijsku stanicu i priznao je delo tokom službenog razgovora. Nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, protiv njega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

