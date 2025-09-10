Slušaj vest

Osnovno tužilaštvo "Štip" podnelo je optužnice protiv suspendovanog šefa Višeg tužilaštva u Skoplju Mustafe Hajrulahija za maltretiranje žena zaposlenih u tom tužilaštvu i zloupotrebu položaja. Kako se navodi u saopštenju štipskog tužilaštva, "optuženi je u periodu od septembra 2023. do 24. oktobra 2024. godine kao viši javni tužilac Višeg javnog tužilaštva Skoplje u službenim prostorijama tokom radnog vremena pretio i vršio kontinuirano psihičko nasilje nad pet zaposlenih žena, kako bi im naneo duševni bol kroz ponižavajuće postupanje".

"Koristeći njegovu službenu hijerarhijsku nadređenost, više puta im je grubo pretio da ima moć i da ih može odmah otpustiti s posla, da će ih 'šutnuti', 'baciti sa 6. sprata', 'staviti u pritvor i pod posebne istražne mere'. Neke je vređao da mu 'nagrđuju tužilaštvo' i zabranio im međusobnu komunikaciju i komunikaciju sa drugim zaposlenima", precira štipsko tužilaštvo.

Dodaje se da su se oštećene, koje nisu mogle da podnesu pretnje i psihološko nasilje sa ponižavajućim tretmanom od strane okrivljenog, pismeno obratile Državnom tužilaštvu, Savetu javnih tužilaca Severne Makedonije i Osnovnom tužilaštvu u Skoplju, zahtevajući da se preduzmu hitne mere u vezi sa postupanjem okrivljenog i radi njihove zaštite.

"Nakon što je okrivljeni saznao za pisma oštećenih, pojedinačno ih je pozvao u njegovu kancelariju, gde je nastavio psihološko nasilje, primoravajući ih da napišu pisane izjave da su manipulisane. Pretio im je da će protiv njih podneti tužbe za klevetu, zahtevajući odštetu od 100.000 evra, govoreći im da može uticati na sve sudije i advokate, da imaju decu o kojoj moraju da razmišljaju i da će izgubiti posao. Nakon što su odbili da potpišu takvu izjavu, pokrenuo je disciplinski postupak protiv njih i prerasporedio ih na pozicije u tužilaštvu", piše u saopštenju.

Okrivljeni je 24. oktobra 2024. godine, prema optužnici, održao sastanak sa svim zaposlenima u tužilaštvu, gde je, precizira se, pred svima njima nastavio psihološki pritisak na oštećene, na način što je iznosio navode iz njihovog zahteva, ismevao ih i ponižavao pred ostalima.

"Zatim, ponovo koristeći svoj nadređeni položaj u službi, zamolio je sve zaposlene koji nisu potpisali pisani zahtev za hitne mere da napišu rukopisne izjave u kojima će opisati 'kakav je on kao šef'. Kao rezultat ovog ponižavajućeg i degradirajućeg ponašanja, jedna od zaposlenih se razbolela i dobila anksiozni poremećaj", piše u saopštenju.

Osim za "maltretiranje u vršenju službe", štipsk tužillaštvo terezi suspendovanog šefa Višeg javnog tužilaštva u Skoplju Mustafu Hajrulahija, zajedno sa još jednim tužiocem i za krivično delo "zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja" kod raspodela slučajeva.