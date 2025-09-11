Slušaj vest

Kako javlja EMSC, potres je zabeležen 16 kilometara od mesta Centar Župa.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.524 i dužine 20.737.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Telegraf

