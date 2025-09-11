Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 11. septembra u 06:35 časova, na području Severne Makedonije.
SNAŽAN ZEMLJOTRES ZATRESAO SEVERNU MAKEDONIJU: Izmereno 3,8 stepeni po Rihteru
Kako javlja EMSC, potres je zabeležen 16 kilometara od mesta Centar Župa.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.524 i dužine 20.737.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
