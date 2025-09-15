Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, taj slučaj su otkrili carinici na Međunarodnom aerodromu "Skoplje" tokom provere putnika, državljanina Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

"Taj putnik, iako je nosio veliku količinu novca za kolekcionarske svrhe, uputio se ka zelenom kanalu. Zbog sumnje, izabran je za detaljnu proveru, tokom koje su u oba kofera i u torbama koje je nosio otkrivene novčanice i kovanice za kolekcionarske svrhe", precizira se. 

Dodaje se da je protiv tog putnika, američkog državljanina, pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

Kurir.rs/Beta

