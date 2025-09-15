Na skopskom aerodromu zaplenjeno je 204 komada kolekcionarskih novčanica i kovanica, procenjenjih na 700.000 denara (oko 11.400 evra), saopštila je danas Carinska uprava Severne Makedonije.
EVRI, MARKE, KUNE, DENARI I DOLARI! Na aerodromu u Skoplju zaplenjene kolekcionarske novčanice vredne oko 11.000 evra (VIDEO)
Kako se navodi u saopštenju, taj slučaj su otkrili carinici na Međunarodnom aerodromu "Skoplje" tokom provere putnika, državljanina Sjedinjenih Američkih Država (SAD).
"Taj putnik, iako je nosio veliku količinu novca za kolekcionarske svrhe, uputio se ka zelenom kanalu. Zbog sumnje, izabran je za detaljnu proveru, tokom koje su u oba kofera i u torbama koje je nosio otkrivene novčanice i kovanice za kolekcionarske svrhe", precizira se.
Dodaje se da je protiv tog putnika, američkog državljanina, pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.
